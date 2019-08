Piet Paulusma: nog altijd in onderhandeling met Omroep MAX

Van een akkoord tussen de twee partijen is geen sprake, maar de gesprekken zijn nog altijd gaande, weet de 62-jarige Piet te melden. „Iedereen weet dat er met MAX gesproken wordt, dat gebeurt nog steeds”, vertelt de weerman in RTL Boulevard. Op de vraag of de omroep iets voor Piet is, antwoordt de weerman met: „Dat zou het kunnen zijn.”

Daarnaast lijkt er nog iets anders te spelen rond Piet, naast de onderhandelingen met MAX ’is er aanbod’, zo vertelt de weerman. Later voegt hij eraan toe: „Ik weet niet waar we terechtkomen. Ik weet wel dat er aanbod is.”

Vlak nadat bekend werd dat Piet moest vertrekken bij SBS6, zei Jan Slagter dat hij de weerman graag naar MAX zou halen. Later gaf de omroepbaas aan dat Piet te duur zou zijn - iets wat Piet op zijn beurt uit de media moest vernemen. Nu blijken de onderhandelingen nog gaande te zijn.