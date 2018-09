Hackers stelen privéfoto's Emma Watson

"Het gaat om foto's van een kleding passende Emma en haar stylist van enkele jaren geleden", aldus de woordvoerder, die benadrukt dat het geen intieme beelden zijn. "Het zijn geen naaktfoto's." De woordvoerder wil verder geen commentaar geven.

De Harry Potter-ster werd in 2014 al eens geconfronteerd met een mogelijk lek. Kwaadwillenden dreigden na een speech over gendergelijkheid naaktfoto's van Emma openbaar te maken. Dat waren echter loze bedreigingen. "Ik wist dat het een hoax was. Ik wist dat die foto's niet bestonden", zei de actrice daar later over.