K3-zangeres in het geheim getrouwd

Op Instagram laat Hanne weten: „2020 was een emotionele rollercoaster. Ik heb emoties leren kennen die ik nooit eerder had gevoeld, ben meter geworden van lieve Louise, we draaiden een film, ons album werd een succes... En dan was er nog 1 ding. Het allermooiste moment van 2020. Eentje waar mijn hart nog elke dag een sprongetje door maakt...”

De 26-jarige zangeres verloofde zich in 2018 met Jorn Sarens. Het stel is tien jaar bij elkaar. Hanne vormt samen met Marthe en Klaasje het meidentrio K3. Zij volgden in 2015 Karen, Kristel en Josje op.