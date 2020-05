Seksueel roofdier verslindt schoolmeisjes

De slachtoffers van Epstein worden in Filthy rich als ’survivors’ aangeduid. Virginia Roberts is één van hen. Ⓒ Netflix

Het patroon is steeds hetzelfde. Een bedeesd schoolmeisje van een jaar of 14 wordt door een schoolvriendinnetje gevraagd of ze voor 200 dollar een massage wil geven aan een oudere heer. Ze ziet daar geen kwaad in. Belandt het meisje eenmaal in de massagekamer van Jeffrey Epstein, dan worden al snel alle grenzen overschreden. Niet zelden eindigt het in verkrachting. Zo kan deze seksuele veelvraat zich vergrijpen aan honderden minderjarige slachtoffers.