Spreekverbod voor advocaten in rechtszaak Astroworld Festival

„Deze zaak moet in de rechtszaal worden behandeld en niet op sociale media of met persberichten of andere verklaringen via de media”, zei rechter Kristen Hawkins tijdens de eerste hoorzitting. Advocaten mogen alleen over feitelijke kwesties praten.

Bij de zaak zijn tientallen advocaten betrokken. In totaal zijn er bijna vijfhonderd rechtszaken aangespannen tegen de organisatoren.

Tijdens Astroworld kwamen afgelopen november tien mensen om het leven en raakten honderden festivalgangers gewond. Zij kwamen in de verdrukking terecht toen Travis Scott, medeorganisator van het festival, optrad. Bezoekers riepen hem destijds op om zijn show stil te leggen maar hij speelde door.