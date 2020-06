Chateau Meiland krijgt vierde seizoen

Ondanks dat de familie Meiland een nieuw onderkomen in Nederland heeft gekocht en verhuisplannen heeft, gaan de Meilandjes momenteel door de coronacrisis door een moeilijke periode. De inkomsten slinken, doordat er veel gasten noodgedwongen hebben moeten annuleren.

De verwachting was al dat de perikelen rondom de Meilandjes nog een tijdje op de buis zouden blijven. Afgelopen maart bleek nog dat er een filmploeg op bezoek was op het kasteel voor opnamen.

Wanneer het vierde seizoen van het succesvolle programma te zien zal zijn is nog niet bekend. De familie won in oktober de Gouden Televizier-Ring. Maandagavond is de laatste aflevering van seizoen drie van Chateau Meiland te zien bij SBS6 om 20:30 uur.