Hans van Hemert terug uit Bali voor OPERATIE

Opnieuw grote schrik voor HANS VAN HEMERT die in zijn huis op Bali even vreesde dat zijn oude ziekte, prostaatkanker, opnieuw was opgelaaid. Na een uitgebreid medisch onderzoek in Nijmegen bleek er iets anders aan de hand, maar voorzichtig kan de legendarische hitmaker weer opgelucht ademhalen…