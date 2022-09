Linda de Mol: Jeroen Rietbergen en ik zijn beslist niet weer bij elkaar

In het artikel vertelt de presentatrice hoe zij de afgelopen maanden heeft ervaren nadat Rietbergen in januari beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma The Voice of Holland. Ze sluit het zes pagina’s tellende stuk af met een update over haar relatie. „Voor iedereen in de media die er zo vreselijk druk mee is: nee, we zijn beslist niet weer bij elkaar. We praten af en toe. Met hulp van een therapeut, omdat er nogal wat gebeurd is. Ik hoop dat dat mag”, schrijft de presentatrice.

In het stuk gaat De Mol daarnaast in op beschuldigingen die in de media werden geuit en waarin gesteld werd dat zij op de hoogte was van het gedrag van Rietbergen bij The Voice. De Mol benadrukt dat dat niet waar is. Pas op de avond na het uitkomen van de aflevering van het onlineprogramma Boos over The Voice, bracht haar broer John de Mol haar op de hoogte, schrijft ze. „John vertelde me die avond dat er een aantal jaar geleden een klacht was geweest van een kandidate van The Voice. Over seksueel grensoverschrijdende appjes.” Broer John, in die tijd producent van het programma, had het aan Rietbergen zelf gelaten om het aan Linda te vertellen. „Dat Jeroen het me niet verteld heeft, moge duidelijk zijn”, aldus de presentatrice.

Relatiecrisis

Wat op dat moment niemand wist, was dat Rietbergen en De Mol wel net een relatiecrisis achter de rug hadden, zij het naar aanleiding van iets anders. De Mol had namelijk niet lang daarvoor ontdekt dat Rietbergen via Instagram flirtte met een vrouw. „Let wel: flirtte. En niet met iemand van The Voice”, schrijft Linda. „Dit was beslist geen seksueel grensoverschrijdend gedrag, wel gedrag dat je in een relatie niet pikt. Ik heb hem de deur gewezen, maar uiteindelijk zijn we toch gaan praten.”

Na het verschijnen van Boos is Rietbergen direct uit huis vertrokken en is hij in de Verenigde Staten naar een kliniek gegaan om af te kicken van de verslaving die hem tot het grensoverschrijdende gedrag aanzette. Daarna spraken ze elkaar maandenlang niet.