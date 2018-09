Gekwetste Pia bedolven onder aanzoeken

"Ik voel me vooral gekwetst omdat hij niet naar mij vroeg”, vertelde Pia snikkend in extra video van de KRO. “Jij wilde een meid die zelfstandig was en haar eigen ding bleef doen. En dan kiest 'ie voor een student... Ja, sorry, maar dan denk ik wel: Wat doe je?”

Toch heeft ze geen spijt van haar besluit aan het programma mee te doen. “Ik ben erin gegroeid en wie weet ziet een leuke jongen mij op televisie.”

En daar kan de brunette wel eens gelijk in hebben. In het Radio 2-programma van Gijs Staverman vertelt ze maandagmiddag dat haar Facebook en email inboxen vol lopen met aanzoeken!

“De berichtjes stromen echt binnen. Via Facebook hebben sommige mensen me gevonden en die schrijven dan van ‘Eigenlijk vanaf de eerste aflevering voelde ik al een klik met jou en ik zou je graag willen ontmoeten’”, vertelt Pia in het radioprogramma. “Bizar”, noemt ze het. Ze laat weten de berichten tot zich te nemen en er komende week op te reageren.