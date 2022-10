Charlie Puth voelde zich genegeerd door platenlabel Ellen DeGeneres

Dat Ellen DeGeneres lang niet altijd de goedlachse presentatrice die we kennen van het scherm is, is al lang geen geheim meer. Maar ook met haar platenmaatschappij eleveneleven zou ze behoorlijk wat steken hebben laten vallen. Eerder sprak singer-songwriter Greyson Chance zich al uit over zijn slechte ervaring met het inmiddels ter ziele gegane label, en bestempelde Ellen daarbij als ’manipulatief, opportunistisch en veel te controlerend’. Nu uit ook Charlie Puth zijn frustratie over het platenlabel.

„We hebben allebei verschillende ervaringen, ik en Greyson”, begint Puth zijn relaas in gesprek met Rolling Stone positief. „Maar ik ben het wel met hem eens dat er na het maken van mijn eerste demo niemand meer voor me was. Ik wil niet één persoon de schuld geven, maar het hele collectief... Alle mensen die in die kamer waren, lieten het af weten. Ik heb van niemand iets gehoord.”

De zanger, op 4 december een concert in Koninklijk Theater Carré geeft, benadrukt dat hij geen probleem heeft met Ellen DeGeneres zelf. „Mensen beschrijven Ellen als onbeleefd. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Misschien vindt ze me leuk.” Ook stelt hij niet boos te zijn dat zijn vroegere liedjes nooit zijn uitgebracht, omdat hij destijds nog zo onervaren was. „Ik weet niet hoe goed ze zijn.”

Greyson Chance

Puth heeft daarmee een duidelijk andere ervaring dan Greyson. Laatstgenoemde brak op twaalfjarige leeftijd door nadat zijn optreden in The Ellen DeGeneres Show viraal was gegaan. Vorige maand haalde hij echter flink naar de presentatrice uit. „Weet je, ik wil dit verhaal nu al meerdere jaren vertellen en kreeg herhaaldelijk te horen dat ik dat niet moest doen, maar de waarheid is dat wat je op tv zag en wat naar de mainstream werd gebracht in niets leek op wat er achter de schermen gebeurde”, onthulde Greyson in een video op TikTok.

De zanger beweerde onder meer dat Ellen bepaalde video’s opnieuw liet opnemen als zij ze niet leuk vond. Ook zou hij nooit leer mogen dragen en zou Ellen dusdanig controlerend zijn geweest dat ze zich bemoeide met zijn kledingrek en stylisten zelfs uitschold voor hun keuzes. Zijn klachten werden echter vrijwel direct tegengesproken. Een insider vertelde aan Entertainment Tonight dat Ellen juist alles deed voor het jonge sterretje. „Ellen en het team deden hun best en soms kwamen carrières gewoon niet van de grond. Chance klaagde in die tijd niet en bleef in de show verschijnen om zijn nieuwe projecten te lanceren. Hij heeft deze tijd genomen nu hij een album lanceert gaat hij achter Ellen aan.”