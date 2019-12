Oeps, Taghi-grap in beeld bij de Top 2000

Filmpjes daarvan gingen viraal op Dumpert. Op het beeldscherm was namelijk te lezen: „Wij komen met het gezin de deur niet uit voor de top2000! Groeten uit Ruinerwold - Gerrit.” De vader van het in de boerderij aangetroffen gezin, Gerrit Jan van D., wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee van zijn kinderen. De grap viel bij sommige kijkers dus niet goed.

Een dag eerder bleek er echter ook al een grap over crimineel Taghi tussendoor geglipt te zijn. „Vanuit Dubai overgekomen voor de top 2000. Groetjes uit Vught, Ridouan”, stond er te lezen.

NPO Radio 2 heeft ondertussen zijn excuses aangeboden. Aan De Telegraaf laat de woordvoerder van de NPO weten dat er ’duizenden berichten per uur binnen komen’. Of er dan dus meer berichten tussendoor kunnen glippen? „We zijn met een heel team en monitoren elk bericht. We zijn er nu nog scherper op gaan letten.”