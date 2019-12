Radio 2 biedt excuses aan voor Ruinerwold-grap in Top 2000

Het Top2000-café. Ⓒ ANP

NPO Radio 2 heeft zijn excuses aangeboden voor een misplaatste grap die tijdens de livestream van het Top 2000-café te zien was, meldt Dagblad van het Noorden. Onderin het beeld waren ingezonden berichten van kijkers te lezen, en één daarvan deed zich voor als de vader van het gezin dat in oktober werd aangetroffen in een boerderij in Ruinerwold.