Sylvia Geersen vond rozenceremonie pittig bij Bachelorette

Geersen heeft niet lang getwijfeld over haar deelname aan het programma, dat vanaf donderdag te zien is op de streamingdienst Videoland en is opgenomen in Zuid-Afrika. „Ik was al een tijdje vrijgezel, zij zoeken de mannen uit en je gaat naar een mooi land. Dus ik dacht: dit is een kans die je misschien maar één keer in je leven krijgt, dit moet je gewoon doen.”

Toch wist Geersen van tevoren niet helemaal waar ze aan begon. Ze had de vorige Nederlandse editie van De Bachelorette, waaraan Gaby Blaaser destijds deelnam, niet gekeken. „Ik wilde geen voorbeeld hebben, ik wilde er natuurlijk ingaan en alles op me af laten komen.” Maar het is „helemaal goed gekomen”, stelt het model. „Het was heel leuk om te doen.”

Onnatuurlijk

Het was wel „wennen”, zegt ze, „want je gaat natuurlijk op date met meerdere mannen tegelijk.” In totaal strijden zeventien mannen om de liefde van Geersen. Dat voelde in het begin wel even „onnatuurlijk” vertelt ze. Van tevoren mocht Geersen aangeven op wat voor mannen ze valt. „Ik heb gewoon meerdere types doorgegeven”, vertelt Geersen. „Toen ik jonger was, had ik echt een type. Maar het maakte me nu niks uit, als ze maar wel sportief en atletisch zijn. Ik zocht echt een man, dat heb ik wel nadrukkelijk gezegd.”

Af en toe realiseerde de realityster zich dat de deelnemende mannen er allemaal voor haar waren. „Daardoor was het soms ook moeilijk om iemand geen roos te geven bij de ceremonie.” Maar hoewel ze de rozenceremonies soms lastig vond, ziet Geersen ze ook als „het hoogtepunt” van haar deelname. „Het is ergens ook wel weer mooi, want je hebt de mooiste jurken aan. Echt een sprookje.”

Dat haar liefdesavontuur zich voor de camera’s afspeelde, vond Geersen niet lastig. „Helemaal niet, ik was helemaal in mijn element. Ik vergat echt de camera’s.” Ze vindt het wel „heel erg spannend” dat heel Nederland het programma vanaf donderdag kan gaan bekijken. „Maar ik ben totaal mezelf geweest, meer kan ik niet doen.”