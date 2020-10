Jan des Bouvrie wilde sterven ’met de ramen open’

Afgelopen zondag overleed Jan des Bouvrie op 78-jarige leeftijd. Ⓒ HH/ANP

De villa was altijd het decor van exclusieve feesten en het epicentrum van de Gooise society. Maar afgelopen zondagochtend verzamelde zich een intiem gezelschap met een ándere reden in het schitterende huis van JAN en MONIQUE DES BOUVRIE in Naarden. Daar brak toen het onvermijdelijke ’Uur U’ aan. Het uur dat hijzelf had uitgekozen en waar hij op het laatst zelfs, tegen wil en dank, naar uitkeek...