Poema en wilde beer teisteren buurt Harry en Meghan

De poema zou als eerst zijn opgemerkt in een tuin op minder dan drie kilometer afstand van het huis van de Sussexes. Het dier zou daar hebben gebruld naar een Duitse herder van ’buurman’ Miles Hartfeld. Experts zijn meteen ter plaatse gekomen om de sporen te onderzoeken. „De bioloog zei dat de pootafdrukken van een kat kwamen en dat ze te groot zijn voor een lynx”, vertelt hij aan The Sun.

Het is niet de eerste keer dat een katachtige de buurt onveilig maakt, in augustus zou er zelfs een leeuw een bezoek hebben gebracht aan de wijk.

Eerder deze week is er echter ook al een wilde beer gespot. Het dier werd vastgelegd op een beveiligingscamera’s en zou kippen van buurtgenoten hebben aangevallen en naar eten hebben gezocht in vuilnisbakken. De beer zou zijn hol hebben in een nabijgelegen boerderij. Volgens experts vormt het dier een ernstig risico.