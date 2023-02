Premium Het beste van De Telegraaf

Schrijvers: kinderzieltjes heus niet zo teer Censureren Roald Dahl valt slecht: ’We slaan door’

De Oempa Loempa’s in Sjakie en de chocoladefabriek zijn genderneutraal geworden, net als de Wolkenmannen in De reuzenperzik. Honderden aanpassingen zijn gedaan in de Engelse heruitgave van de boeken van Roald Dahl nadat een groep ’sensitivity readers’ met een stofkam door zijn werk was gegaan. Het censureren van boeken om ’beledigende taal’ te schrappen is tegen het zere been van veel schrijvers. Onder hen kinderboekenschrijver Ted van Lieshout. „Het is een aanranding van kunst.”