Canada ziet Margriet en Pieter graag terug

Prinses Margriet is in 1943 in Canada geboren en heeft haar geboorteland de afgelopen decennia regelmatig bezocht. In 2005 en 2010 was ze samen met haar man op officieel bezoek in Canada om de veteranen te bedanken voor hun bijdrage aan de bevrijding van Nederland. Koning Willem-Alexander nam die taak in 2015 over tijdens een staatsbezoek, maar de Canadezen zien Margriet graag terugkomen. "She is Canada's princess", aldus de ambassadeur.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven waren zelf ook in Leiden, waar ze de expositie met kunst van de Inuit openden. In de tentoonstelling zijn ook objecten uit hun eigen collectie te zien.