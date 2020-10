Dochter Märtha Louise ’moedigste vrouw’ van Noorwegen

De kleindochter van koning Harald werd uitgekozen vanwege haar bijzondere toespraak in januari bij de uitvaart van haar vader Ari Behn, die op Eerste Kerstdag uit het leven stapte. Maud Angelica (17) kreeg daarvoor veel lof en bewondering, met name omdat ze mensen met geestelijke problemen en zelfmoordneigingen opriep toch vooral hulp te zoeken.

Prinses Märtha Louise bracht op Instagram hulde aan haar dochter. „Ik ben zo trots om haar moeder te zijn. Ik ben zo trots om te zien dat ze zelfs op haar donkerste momenten op de begrafenis van haar vader, ze eraan herinnerde liefde en troost te geven. Ze heeft die dag daadwerkelijk levens gered en blijft zich inzetten voor een liefdevollere wereld die de ruimte opent om over geestelijke gezondheid te praten en deze te normaliseren.”

Volgens Märtha Louise moet meer naar jongeren worden geluisterd. „Jullie dragen de sleutel om de wereld te redden die de rest van ons heeft verloren. Ga alsjeblieft verder. We hebben jullie nodig!”, aldus de prinses. Durek voegde daar zijn commentaar aan toe. „Ik was zo blij er voor Maud te zijn die de prijs voor moedigste vrouwen ontving. Omdat ze dat echt is; een heel dappere tiener. De liefde die ze geeft is als geen ander, warm en oprecht. Ze heeft zoveel levens aangeraakt.” Hij prees ook vriendin Märtha Louise. „Je bent een geweldige moeder en jij en Ari hebben een meesterwerk gemaakt en je kinderen zo goed opgevoed.”