Schrijver Kees ’t Hart pleit voor pulp: ’Neem damesroman serieus’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Kees 't Hart: „Ik heb nooit schroom gehad om deeltjes uit de Bouquetreeks te kopen.” Ⓒ Foto Rene Oudshoorn

Voor veel mensen, vooral vrouwen, is het een heimelijk genoegen om een Bouquetreeks, ook wel ’flutboekje’ of ’damesromannetje’ genoemd, te verslinden. Heerlijk wegzwijmelen bij een liefdesverhaal met een veelbelovende titel als Gekust door de dokter of Verleid in de lichtstad. Volgens Kees ’t Hart hoeven we ons daarvoor niet te schamen. Vandaag verschijnt zijn Pleidooi voor pulp. „Neem deze boeken serieus en stop ermee denigrerend over ze te spreken.”