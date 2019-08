Saoirse Kennedy begraven

De hele familie kwam samen in de Our Lady of Victory-kerk in de staat Massachusetts. De oma van Saoirse, Ethel, moest ondersteund worden door anderen. Het was in haar huis waar het lichaam van het meisje gevonden wordt.

Ethel Kennedy, oma van Saoirse Ⓒ Hollandse Hoogte

Vader Paul werd zeer emotioneel toen de auto met daarin het lichaam van zijn dochter voorbij kwam rijden, zo is te zien op foto’s. Moeder Courtney werd bijgestaan door haar broer Max en een neef. Ook Maria Shriver was aanwezig bij de begrafenis.

Paul Michael Hill, de vader van Saoirse Ⓒ Hollandse Hoogte

Courtney Kennedy Hill, moeder van Saoirse Ⓒ Hollandse Hoogte

Saoirse stierf donderdag na een overdosis. Ze kampte met depressies, onder andere veroorzaakt door een mislukte poging tot ontvoering en seksueel misbruik.

Bekijk ook: Saoirse Kennedy getraumatiseerd door ontvoeringspoging en seksueel misbruik