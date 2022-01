’Nieuwe Bill Cosby-docu is een pr-hetze’

De serie gaat in op de aantijgingen die wegens seksueel misbruik zijn gemaakt tegen de eens zo geliefde Dr. Huxtable uit sitcom The Cosby Show. Na een langslepende rechtszaak, waarin meerdere getuigen verklaarden tegen Cosby, werd de acteur in 2018 voor maximaal tien jaar naar de gevangenis gestuurd. Hij kwam echter in juni 2021 alweer vrij.

„Laten we het inderdaad eens over de heer Cosby hebben”, zegt zijn woordvoerder in The New York Post. „De heer Cosby heeft zich meer dan vijftig jaar ingezet voor de mensen die zich buitengesloten voelden in de maatschappij, maakte het mogelijk om hen daar juist wel in te betrekken en zette zich vooral in voor zowel mannen als vrouwen die geen eervol werk kregen binnen de entertainmentindustrie vanwege hun ras en gender. Ondanks dat blijft de heer Cosby een mikpunt voor de media, die hem al jarenlang in een slecht daglicht stellen. En dat wordt bewust gedaan. Maar ondanks dat is er nooit iets tegen hem bewezen in de rechtbank.”

Stigma

In de documentaire komen verschillende zwarte vrouwen en mannen aan het woord over Cosby, die voor hen eens een held was binnen de gemeenschap, omdat hij het stigma van zwarte mensen op televisie doorbrak. „Heel veel mensen wisten wat hij deed, maar keken de andere kant op. Daarom heeft hij zo lang weg kunnen komen met zijn gedrag”, aldus Eden Tirl, een van de actrices die Cosby ervan beschuldigd heeft haar te hebben aangerand.

De documentaire We Need To Talk About Bill Cosby werd afgelopen zaterdag voor het eerst vertoond tijdens het Sundance Film Festival.