Hoger beroep Qmusic tegen Q-dance van de baan: ’We zijn er samen uitgekomen’

De rechtbank van Amsterdam gaf Q-dance vorige maand gelijk en besloot dat de radiozender moest stoppen met zijn danceprogrammering op zaterdagavond waarna Qmusic aangaf in hoger beroep te willen gaan. „We zijn blij te kunnen vermelden dat we er samen uitgekomen zijn”, laten de evenementenorganisator en radiozender nu weten.

„We hebben in een nieuwe overeenkomst duidelijke afspraken gemaakt om ook in de toekomst het verwarringsgevaar tussen Q-dance en Qmusic te voorkomen”, aldus Q-dance en Qmusic. De radiozender kan doorgaan met de huidige danceprogrammering op zaterdagavond. „Verder kijken we samen naar de toekomst en gaan we mooie samenwerkingen opzetten.”

Q-dance stapte naar de rechter omdat Qmusic een schikking uit 2005 zou hebben overtreden door programma’s specifiek toegewijd aan dancemuziek te programmeren. De evenementenorganisator vond Q-dance en Qmusic te veel op elkaar lijken. Uiteindelijk kwamen de twee partijen tot de afspraak dat de radiozender gewoon Qmusic mocht heten, maar alleen als het station niet actief dancemuziek zou promoten. Met een nieuwe show vol dancemuziek op zaterdag zou de zender die afspraak toch schenden. De rechter gaf Q-dance daarin gelijk en Qmusic liet weten in hoger beroep te gaan.