Doodsoorzaak Aaron Carter nog niet vastgesteld

Carter werd zaterdag even na 11.00 uur doodverklaard in zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Volgens de lijkschouwer zijn er aanvullende tests en onderzoeken nodig voordat de oorzaak kan worden vastgesteld.

Volgens TMZ werd Carter, de jongere broer van Nick Carter, dood aangetroffen in bad. De 34-jarige zanger kwam de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege zijn drank- en drugsverslavingen. Ook had hij last van psychische problemen.