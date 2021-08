Thomas Markle jr. noemt zijn halfzus Meghan ’oppervlakkig’

In de trailer van het nieuwe seizoen stelt hij zichzelf voor als „de grootste broer” van Meghan. De 55-jarige Markle zegt ook dat hij prins Harry voor zijn halfzus heeft gewaarschuwd. „Ik denk dat ze je leven gaat verwoesten”, zou hij hem hebben gezegd.

Markle zit met onder anderen voormalig televisiepersoonlijkheden Omarosa Manigault Newman en Caitlyn Jenner in het Big Brother-huis. De trailer voorspelt „heel veel drama” voor het komende seizoen.

Negatief

De 55-jarige Markle heeft zich wel vaker negatief uitgelaten over Meghan. In 2018 vertelde hij in een interview met de Daily Mail dat haar roem Meghan had veranderd. „Het lijkt alsof ze zich beter voelt dan alle anderen.” Ook schreef hij voorafgaand aan het huwelijk van de Sussexes een handgeschreven brief aan prins Harry. In de brief waarschuwde hij Harry voor een huwelijk met een „derderangs actrice” als Meghan. „Het kleine beetje beroemdheid is haar naar de bol gestegen. Het is nog niet te laat om het namaak sprookjeshuwelijk af te zeggen”, luidde het advies van Thomas jr. aan de prins.