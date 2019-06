Pink en Muse op Rock Werchter

Pink sluit donderdag als headliner de eerste festivaldag af. Bezoekers kunnen op dezelfde dag ook genieten van onder meer Bastille, Elbow en Paul Kalkbrenner. Andere grote namen die optreden op een van de vier podia zijn Mumford & Sons, Florence + the Machine, The Cure, Kylie Minogue, Nothing but Thieves, Clean Bandit. Muse sluit de 45e editie van het Belgische festival zondag af. De Britse rockband geeft een show van 2,5 uur.

De organisatie spreekt van „een heel diverse, speelse en frisse mix van het beste van vandaag met top-headliners, straffe rock, singer-songwriters, geweldig goeie pop-acts, hippe vogels en vers talent.” Het festival is vrijwel uitverkocht. De 88.000 kaarten voor vrijdag en zaterdag zijn op, voor donderdag en zondag zijn nog enkele tickets beschikbaar.

In verband met het verwachte warme weer heeft Rock Werchter een hitteplan uitgerold. Met name in het weekend kunnen de temperaturen oplopen tot rond de 30 graden. Daarom is bij alle sanitaire blokken gratis water verkrijgbaar. Bezoekers mogen een lege drinkfles meenemen om op het festivalterrein te vullen en er zijn vernevelingssystemen die voor verkoeling moeten zorgen. The Barn en KluB C, twee grote podia, krijgen speciale verkoelingssystemen die warme lucht uit de tenten wegzuigen en gekoelde lucht naar binnen blazen.