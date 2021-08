’Prinses Beatrice verhuist naar het platteland’

Het zou gaan om een pand van 3 miljoen pond, met een tennisbaan en zwembad. Beatrice en Edoardo, die in de herfst hun eerste kindje verwachten, wonen momenteel in St James' Palace in Londen. Die woning zullen ze waarschijnlijk aanhouden, zodat ze ook in Londen een onderkomen hebben als ze in de hoofdstad moeten zijn.

Beatrice en Edoardo trouwden in juli 2020. Beatrice is de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson en daarmee de kleindochter van koningin Elizabeth. Haar jongere zus is prinses Eugenie.