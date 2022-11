Boudewijn de Groot ziet op tegen ’gedoe’ voor tv-optredens

Van Nieuwkerk herinnerde de zanger aan een uitspraak in De Wereld Draait Door van een paar jaar geleden. Toen zei De Groot dat dit zijn laatste tv-optreden was. De presentator constateerde dat hij zich daar goed aan gehouden heeft. „Je hebt dus ook geen behoefte om met deze band iets te zingen”, zei hij over de huisband van het programma. „De behoefte wel, maar de drang niet”, kreeg Van Nieuwkerk als antwoord.

„Als ik het hier doe, moet ik het ergens anders ook doen”, legde De Groot uit. „Dan wordt het weer gedoe en daar zie ik steeds meer tegenop.” De zanger vertelde dat de voorbereidingen en het repeteren onder ’het gedoe’ verstaat. Het optreden op zich vindt hij wel leuk. „De weg ernaar toe vind ik vervelend.”

Een afscheidsconcert zit er ook niet in. De Groot zegt wel dat hij daarvoor is gevraagd. Hij was gevraagd voor een concert in de Ziggo Dome. „Wat moet ik in de Ziggo Dome”, vroeg de zanger zich af. „Ik hou van intimiteit. Ik heb een paar keer in zo’n hal gestaan en ik vond het helemaal niks.