Matthew Broderick sloeg iconische rol Ferris Bueller bijna af

De 58-jarige Broderick twijfelde destijds of hij de rol moest aannemen, omdat hij vreesde dat hij na Ferris Bueller’s Day Off voor altijd bekend zou staan ’als die acteur die alleen maar in de camera praat’. Iets wat zijn karakter Ferris gedurende de film steeds deed.

„Ik vond het script meteen geweldig, maar was ook een beginnend acteur die zijn weg nog moest vinden. En daarom durfde ik niet zo goed buiten de lijntjes te kleuren, zeg maar. Maar iedereen in mijn omgeving zei: dit móét je doen. En dat zette me aan het denken, wat me deed besluiten om Ferris Bueller gestalte te geven. Uiteraard ben ik achteraf gezien heel blij dat ik het gedaan heb, want Ferris is echt een symbool voor die periode geworden. Die film is een klassieker.”