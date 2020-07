Wat wordt dé zomerhit van 2020?

’Mr. Bombastic’ Shaggy, gooit zijn ’Banana’ in de strijd. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

In zo’n gek jaar, gaan we daar een even opmerkelijke zomerhit 2020 bij noteren? Radio-dj’s en kenners Wouter van der Goes (NPO Radio 2) en Wietze de Jager (Radio 538) zien dat de invloed van corona nihil is op dit fenomeen.