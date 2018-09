Yolanthe verliest bijna €80.000 op huis moeder

Wel moest zij hiervoor een groot offer brengen, want uiteindelijk blijkt het huis te zijn verkocht voor slechts 180.000 euro. Dat is fors lager dan wat zij er negen jaar geleden voor betaalde, namelijk 258.850 euro. Dat brengt het verlies op maar liefst 78.850 euro.

De lage verkoopprijs is te wijten aan een constructiefout in de fundering die pas opgemerkt werd nadat het huis was gekocht. De laatste vraagprijs van het Volendamse huis was 225.000 euro.

Het huis was belast met een hypotheek van 242.500 euro waarover Yolanthe een forse 5,55 procent rente moest betalen. Er wordt ook wel een bedrag genoemd van drie ton als hypotheek, maar dat is het bedrag wat ze in theorie had mogen lenen van de bank. De daadwerkelijke geldlening bedroeg 242.500 euro.