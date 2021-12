Virginia Giuffre: ’Ghislaine Maxwell handelde niet alleen’

„Ik hoop dat vandaag niet het einde is, maar een nieuwe stap in de rechtsgang. Maxwell handelde niet alleen”, schrijft Giuffre op Twitter. „Ook anderen moeten ter verantwoording worden geroepen. Ik heb er vertrouwen in dat dit zal gebeuren.”

De vrouw, die ook al jaren de Britse prins Andrew beschuldigt van seksueel misbruik en hem heeft aangeklaagd in een civiele zaak in Amerika, sprak verder haar blijdschap over de veroordeling uit. Ook roemde ze de vier vrouwen die in de rechtszaak tegen Maxwell getuigden. „Mijn ziel verlangde jarenlang naar gerechtigheid en vandaag heeft de jury mij dat gegeven. Ik zal deze dag altijd onthouden. Na de verschrikkingen van Maxwells misbruik te hebben meegemaakt, gaat mijn hart uit naar de vele andere meisjes en jonge vrouwen die door haar toedoen hebben geleden en wier leven ze heeft verwoest.”

Maxwell werd woensdag door een jury schuldig bevonden aan het ronselen van misbruikslachtoffers voor Jeffrey Epstein, een vriend van prins Andrew. Giuffre claimt dat de zoon van koningin Elizabeth haar meermaals heeft misbruikt in 2001, toen ze 17 jaar oud was. Andrew heeft alle beschuldigingen tegengesproken. Op 4 januari vindt er een hoorzitting plaats waarin een motie van zijn team wordt behandeld om de rechtszaak tegen hem te verwerpen.