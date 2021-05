Recensie ’All I know so far’: Hoe P!NK doet wat ze doet

Stuiterend gingen we naar huis nadat P!NK in juni 2019 de Johan Cruijff Arena aandeed op haar Beautiful Trauma Tour, na een avond vol audiovisueel vuurwerk. De nuchtere Amerikaanse superster zelf dacht daar anders over, want in de vanaf nu via Amazon Prime te bekijken documentaire All I know so far zien we haar na afloop in het hotel spoedoverleg voeren over wat beter kan en moet.