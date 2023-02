Premium Het beste van De Telegraaf

Cougars daten jonge mannen in ’Milf manor’ (zoon kijkt toe): ’Dit gaat richting wansmaak’

Door Daphne van Rossum

Veel kijkers namen al aanstoot aan het programma Milf manor. Ⓒ foto TLC

Als je denkt dat het na een datingshow als Matched by mom (moeder gaat op zoek naar match voor zoon) niet gekker kan, gooit TLC er met Milf manor nog een schepje bovenop. In de nieuwe realityserie gaan acht moeders tussen de 40 en 60 jaar op een exotische locatie in Mexico op date met mannen die twee keer zo jong zijn. Wat deze ’cougars’ van te voren niet weten is dat ook hun eigen zoon zich bevindt onder de kandidaten. Het levert tenenkrommende situaties op.