Victoria Koblenko vond bijwonen toespraak Zelenski overweldigend

„Ik zag een bijzonder vermoeide, uitgeputte man binnenkomen”, vertelde Koblenko donderdagavond in de talkshow Op1. „Het voelde toch een beetje als een uitvaart.”

De actrice had het naar eigen zeggen onderschat om de toespraak live bij te wonen. „Want als je een toespraak ziet op tv of je ziet later de highlights dan is het anders dan dat je die energie ook echt voelt. Ja, dat was overweldigend.”

Koblenko en haar vriend Jevgeni Levtsjenko, die ook van Oekraïense komaf is, hebben zich sinds de oorlog in Oekraïne op verschillende manieren ingezet voor het land. Zo organiseerden ze onder meer een benefietactie.