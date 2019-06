Mental Theo en The Darkraver bij jubileumconcert Paul Elstak

Mental Theo Ⓒ ANP

Mental Theo en The Darkraver komen als gastartiesten naar het jubileumconcert 25 Years Rainbow in The Sky van Paul Elstak in Gelredome in Arnhem. Paul Elstak, die met het stadionconcert zijn grootste show ooit aan zijn fans voorschotelt, maakte eerder al de komst van Party Animals en 2 Brothers on the 4th Floor bekend.