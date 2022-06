Premium Het beste van De Telegraaf

Zanger en tv-presentator viert vijftigste verjaardag in familiekring Jeroen van der Boom: ’’Hoge Bomen’ misschien maar jaartje overslaan’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Woensdag ziet Jeroen van der Boom Abraham. „Het belangrijkste is dat ik me nog jong voel.” Ⓒ René Bouwman

Jeroen van der Boom wordt woensdag vijftig jaar. De zanger en presentator viert zijn verjaardag thuis met zijn gezin, familie en vrienden. „Natuurlijk sta ik stil bij wat die vijftig jaren voor mij hebben betekend. Die leeftijd vind ik echter best lastig. Het belangrijkste is dat ik me nog jong voel en dolgelukkig ben met mijn vrouw Dany en mijn twee jongens. Daarnaast zit ik nog boordevol ambities”, vertelt hij aan Privé.