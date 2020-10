’Dominic West speelt prins Charles in The Crown’

De deal is nog niet helemaal rond maar bronnen rond het vakblad weten wel te melden dat de onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn.

De actrice die in de huid kruipt van Charles’ voormalige vrouw Diana is al wel bekend, dat is Elizabeth Debicki. In seizoen vier dat vanaf 15 november te zien is bij Netflix worden de rollen van Charles en Diana nog gespeeld door respectievelijk Josh O’Connor en Emma Corrin.

Het nieuws van de mogelijke casting van West komt precies op het moment dat de acteur onder vuur ligt vanwege zijn buitenechtelijke affaire met Lily James, zijn tegenspeelster in de BBC-serie The Pursuit of Love. West is al tien jaar getrouwd met zijn vrouw Catherine en heeft met haar vier kinderen.