Louis: "Ik beschermde mijn vriendin"

De zanger werd vrijdagavond gearresteerd nadat hij uithaalde naar een paparazzo en zijn vriendin Eleanor het aan de stok kreeg met twee vrouwen op het vliegveld van Los Angeles.

De fotograaf en de twee vrouwen claimen allebei dat ze gewond zijn geraakt na het incident, maar een bron van Louis vertelt aan the Mirror: "De video van het incident laat zien wat er werkelijk is gebeurd. Deze meisjes vielen Eleanor aan en Louis kwam daar tussen en duwde hen weg. Zelf zegt Louis dat alles wat hij deed puur bedoelt was om zijn vriendin te beschermen. Dat is wat hij vertelt aan zijn vrienden."

De insider vervolgt: "Hij mag op het moment niks in het openbaar zeggen over de situatie, maar hij wil dit zo snel mogelijk regelen en weer verder gaan."

Normaal gesproken heeft de zanger geen beveiliging met hem mee wanneer hij met vakantie is, maar hij gaat nadenken of dat in de toekomst anders moet.