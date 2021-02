Paloma Faith bevallen van een dochtertje

„Nou, ik ben niet meer zwanger”, schrijft ze bij een foto van de voetjes van de pasgeborene.

„Ik had een geplande keizersnede gisteren. Ik heb een hoop pijn en heb vannacht niet geslapen maar het is het allemaal waard om de nieuwe kleine engel die ik hier voor me heb te zien en te ontmoeten.”

De zwangerschap van Faith verliep niet zorgeloos. In januari werd ze met buikkrampen opgenomen in het ziekenhuis en was ze bang dat het kindje te vroeg geboren zou worden. Eerder zei de zangeres al dat ze tijdens de coronacrisis niet meer de deur uit wilde gaan, uit angst voor een besmetting.

Paloma heeft samen met haar partner Leyman Lahcine al een dochter van drie. Met behulp van een ivf-behandeling werd ze zwanger.