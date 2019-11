Rico en Badr vechten nu ook om kijkers

De driedelige serie is gemaakt door documentairemaakster Anna van 't Hek. Zij zoomt niet alleen in op de fysieke en psychische voorbereiding van het nu al veelbesproken gevecht, maar volgt Badr ook in zijn persoonlijke leven. Onder meer de jeugd van Badr, zijn (gezins)leven in Marokko en zijn omstreden verleden komen aan bod.

De eerste twee afleveringen staan vanaf 14 december op Videoland, het slot volgt op 28 december.

Bij RTL's concurrent Talpa is momenteel een docuserie over Rico te zien. Naar de eerste aflevering op SBS6 keken maandag 327.000 mensen.