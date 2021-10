Radiostation SLAM! begraaft dj’s levend voor Halloweenspel

SLAM!-dj’s Anoûl Hendriks, Erik-Jan Rosendahl en Max Bolhuis zijn drie van de mensen die vanaf maandag voor Levend Begraven in een kist de grond in gaan. Levend begraven is een spel in het programma Het Avondcircus en is in het leven geroepen vanwege de viering van de Amerikaanse feestdag Halloween, later deze maand. De dj in de kist houdt onder de grond contact met de studio waar luisteraars hints krijgen om de kist te vinden en op te graven. De vinders winnen een geldbedrag en kaartjes voor een pretpark.

„Het Avondcircus staat voor gezellige chaos. Spannend, onvoorspelbaar, tikkie vreemd, maar wel lachen”, zegt SLAM!-dj Daniël Lippens. „Daarom vieren wij Halloween met een bijzondere actie, waarmee we onze luisteraars en Nederland alvast in de Halloween-stemming brengen.”