Channing Tatum wil nooit meer trouwen na ’super enge scheiding’

Het nieuws sloeg in 2018 in als een bom. Channing Tatum en Jenna Dewan maakten bekend na een huwelijk van tien jaar uit elkaar te gaan. Een jaar later was de scheiding rond. De periode heeft zijn sporen achter gelaten bij de Hollywood-acteur, wiens leven naar eigen zeggen volledig is veranderd sinds de breuk. In gesprek met Vanity Fair vertelt hij openhartig over de turbulente tijd en onthult hij doodsbang te zijn geweest.

„We hebben er heel lang voor gevochten, ook al wisten we allebei min of meer dat we uit elkaar waren gegroeid”, gaf hij toe. Volgens hem hielden ze elkaar een sprookje voor waar ze al die tijd hardnekkig in bleven geloven. „Hoe hard het leven ons ook duidelijk maakte dat we zo anders waren”, zei hij. Toch viel uiteindelijk het kwartje en besloten ze de stekker uit hun huwelijk te trekken. „In het begin was het vreselijk eng en angstaanjagend. Je leven staat in één klap op zijn kop.” Terugkijkend op de situatie gelooft hij nu wel dat het ’precies was wat ik nodig had’.

Hoewel zijn liefdesleven zeker niet stil staat, gelooft hij niet ooit weer te gaan trouwen. Channing Tatum omschrijft relaties dan ook als ’moeilijk’ en zichzelf als ’een beetje monogaam’. Momenteel lijkt hij het in elk geval erg naar zijn zin te hebben met Zoë Kravitz. Een insider liet onlangs aan People weten dat ze samen ’een speelse energie’ hebben. De twee leerden elkaar twee jaar geleden kennen en zijn sindsdien meerdere keren samen gespot. „Ze lijken erg gelukkig samen”, onthulde de bron. „Ze kregen veel aandacht toen ze samen werden gezien en leken zich daarbij niet op hun gemak te voelen. Daarom zijn ze de laatste tijd veel discreter.”

De belangrijkste dame in zijn leven is echter zijn negenjarige dochtertje Everly. Met haar brengt hij dan ook het grootste deel van zijn tijd door.