Op zoek naar de derde sekse

„Claude Cahun zet de kijker regelmatig op het verkeerde been”, zegt conservator Julia Steenhuisen. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Haren, borsten, tanden. Het zijn de klassieke sieraden van de vrouw. Maar Claude Cahun (1894-1954) schoor haar lokken liever af, verstopte haar borsten en trok haar tanden desnoods uit. In haar zelfportretten lijkt ze soms man, dan weer vrouw, maar meestal oogt ze androgyn. Geen wonder dat een kameleon als popicoon David Bowie een groot fan van haar foto’s was.