Verovert deze boer de harten van de kijkers van Boer zoekt vrouw?

Door Lysanne Veerkamp Kopieer naar clipboard

Ⓒ Linelle Deunk/Kro-Ncrv

Vijf boeren in Europa stellen zich zondagavond voor in Boer zoekt vrouw. Drie mannen en twee vrouwen hebben de hulp ingeschakeld van de ervaren ’boerenmatchmaker’ Yvon Jaspers. Met deze uitzending gaat tegelijkertijd het startsein af van de twee weken tijd waarin vrijgezellen brieven kunnen schrijven aan één van hen. Zie jij jezelf al een koffer pakken om naar Denemarken, Slowakije, Duitsland, Frankrijk of Zweden af te reizen? Lees hier welke boeren op zoek zijn naar de liefde.