Paris Hilton: ’Alles wat met seks te maken had, maakte me doodsbang’

De achterkleindochter van de oprichter van Hilton Hotels was in het verleden meermaals onderwerp van gesprek door haar uitbundige levensstijl en natuurlijk de uitgelekte sekstape van haar en haar toenmalige vriend Rick Salomon. Ook haar vermeende relaties met onder meer Leonardo DiCaprio, Nick Carter en Adrian Grenier zorgden ervoor dat Paris Hilton vooral gezien werd als echte wildebras. Maar volgens de blondine klopte er niets van dat beeld.

„Ik stond bekend als een sekssymbool, maar alles wat ook maar iets met seks te maken had, maakte me doodsbang”, blikt ze in gesprek met Harper’s Bazaar terug op haar verleden. „Ik noemde mezelf de ’kussende bandiet’ omdat ik er alleen maar van hield om te zoenen. Veel van mijn relaties liepen daardoor stuk.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Paris Hilton en Carter Reum Ⓒ ANP/HH

Haar angst verdween echter als sneeuw voor de zon toen ze een relatie kreeg met Carter Reum. „Ik geniet ervan om met mijn man te rommelen.” Carter is volgers haar dan ook precies het tegenoverstelde van wat ze vroeger zocht in een relatie. „Hij is niet beroemd. Hij is slim. Hij komt uit een leuk gezin. Hij is een goed mens”, concludeert ze.

En dat blijkt. Niet alleen gaf ze in 2021 haar jawoord aan Carter, de realityster verraste onlangs haar fans met de komst van haar eerste kind. „Er zijn geen woorden om uit te drukken hoe geliefd je al bent”, schreef Paris op sociale media bij een foto waarop de baby haar duim vastgrijpt. „Het is altijd mijn droom geweest om moeder te worden en ik ben zo blij dat Carter en ik elkaar hebben gevonden”, vertelde Paris aan het Amerikaanse tijdschrift People. „We zijn zo opgewonden om ons gezin samen te stichten en onze harten exploderen van liefde voor onze kleine jongen.”

Voor Hiltons man is de pasgeborene overigens niet het eerste kind: hij heeft al een dochter met realityster Laura Bellizzi.