Zorgen bij broer Britney Spears over einde wettelijk toezicht zus

Britney Spears en haar broer Bryan Ⓒ Getty Images

Britney Spears’ broer Bryan zegt dat de familie er veel baat bij heeft gehad dat zijn zus al twaalf jaar onder wettelijk toezicht staat. Hij maakt zich dan ook zorgen over hoe het met de zangeres zal gaan als het gezag na 22 augustus door de rechter zou worden opgeheven, vertelde hij donderdag in de podcast As Not Seen on TV.