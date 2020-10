Begrafenis Jan des Bouvrie: designer niet ver van huis

In, uiteraard, een witte kist werd Jan des Bouvrie naar zijn laatste rustplaats gebracht. Ⓒ Ferry de Kok

Het Gooi huilde om JAN DES BOUVRIE toen die donderdag, in de stromende regen, werd begraven in zijn eigen Naarden. Ondanks zijn liefde voor Amsterdam en de Franse zuidkust bleef dat altijd de plek waaraan hij zijn hart had verpand. Hij werd er geboren, bouwde er zijn imperium met Het Arsenaal op en stierf er afgelopen zondag – de dag die hij, vermoeid en zijn ziekte zat, zelf had uitgekozen om zijn ogen voorgoed te sluiten.