Angela Groothuizen: Wie is de Mol? heette eigenlijk De Mol

„Het programma heette eigenlijk De Mol. Toen wij het eerste seizoen gingen maken, Wie is de Mol?, zo heette het helemaal niet. Maar dat was natuurlijk wel de hamvraag en dat is uiteindelijk de titel geworden”, vertelt ze.

Ook oud-presentatoren Art Rooijakkers, Pieter-Jan Hagens en huidig presentator Rik van de Westelaken waren aanwezig. Het zinnetje ’Wie is de Mol?’ dat vooral in de finale een befaamde zin is, sprak elke presentator op zijn of haar eigen manier uit. „Daar oefen je niet op, want het moment bepaalt de spanning. We hebben het er uitgebreid over gehad, van waar leg je de klemtoon en waarom zeg je het op de manier waarop je het zegt”, vertelt Rik. „Het zijn maar vier woorden, daar kan je niet zoveel aan misdoen.”

Art volgde Pieter-Jan op als presentator, maar ook hij vulde het zinnetje op zijn eigen manier in. „Ik heb meegedaan in de jaren dat Pieter-Jan presenteerde en wij maakten daar inderdaad wel grappen over. Dat Pieter-Jan begon te praten, dan kon je wel even koffie halen”, grapt hij. „Maar het zijn wel een soort iconische televisiegeschiedenis-woorden geworden.”