Top Gun: Maverick brengt wereldwijd 1 miljard dollar op

In Nederland heeft de film 7,6 miljoen euro opgebracht. Zo’n 660.000 mensen hebben de film sinds de release op 26 mei in Nederland gezien. De film van regisseur Joseph Kosinski bereikte zondag de 1 miljard dollar. Iets meer dan de helft komt daarvan uit de de Verenigde Staten en iets minder dan de helft uit de rest van de wereld. Avatar is de film met de hoogste opbrengst ooit, zo’n 2,8 miljoen dollar. Daarna volgen Avengers: Endgame (2,79 miljoen dollar) en Titanic (2,2 miljoen).

Eerder deze maand werd bekend dat Paramount Pictures is aangeklaagd door de familie van een journalist die jaren terug een artikel schreef dat diende als inspiratie voor de film Top Gun. De filmproducent zou voor de vervolgfilm Top Gun: Maverick niet opnieuw de nodige rechten hebben gekocht voor het verhaal. De erven van de journalist willen nu een schadevergoeding. Paramount zelf stelt dat de claims ongegrond zijn en zegt zich krachtig voor de rechter te zullen verdedigen.

Het langverwachte vervolg van Top Gun beleefde vorige maand de Europese première op het filmfestival van Cannes. In Top Gun: Maverick krijgt de rebelse piloot van zijn oude maatje Ice (Val Kilmer), inmiddels generaal, een speciale opdracht om een jonge lichting vliegeniers te trainen voor een heel bijzondere en gevaarlijke missie. Een van de jonge piloten is Bradley ‘Rooster’ Bradshaw (Miles Teller), de zoon van Mavericks overleden beste vriend Goose.

Opmerkelijk genoeg was Tom Cruise in eerste instantie niet eens enthousiast om mee te werken aan het langverwachte vervolg op Top Gun uit 1986.Volgens regisseur Joseph Kosinki was er zelfs aardig wat overredingskracht voor nodig om Cruise ervan te overtuigen opnieuw in de huid te kruipen van zijn personage Maverick.