Rob de Nijs wint Edison voor afscheidsalbum: ’Heel bijzonder’

„Het is mijn zesde Edison en het is wel mijn leukste”, zegt de zanger tegen het ANP. „Ik had nooit meer gedacht dat ik er nog een zou winnen. Toen ik mijn eerste won in 1964 dacht ik ook dat het mijn laatste zou zijn, maar het is wel heel bijzonder dat je wint met een plaat die midden in coronatijd is gemaakt. Ik denk ook niet dat het me nog een keer gaat overkomen. Ik heb zo ongeveer elke tien jaar gewonnen, ik kan me niet voorstellen dat het op mijn 88e nog gaat gebeuren”, zegt hij lachend.

Zijn zesde Edison wint De Nijs voor zijn vorig jaar verschenen afscheidsalbum ’t Is mooi geweest. Hoewel de zanger het opnam als zijn slotakkoord, sluit hij toch niet uit dat er ooit weer nieuwe muziek van hem verschijnt. „Je weet nooit hoe het loopt. Na mijn vorige album zei ik ook dat ik geen platen meer zou maken, maar het is toch allemaal weer gebeurd.”

’Beste ooit’

Mocht ’t Is mooi geweest inderdaad het laatste album zijn van De Nijs, dan is hij heel tevreden over zijn muzikale afscheid. „Ik vind dat de plaat erg goed is geworden. Naar mijn idee is het de beste die ik ooit heb gemaakt. Ik heb hem met mijn eigen band opgenomen en de arrangementen zijn prachtig, het is echt een eenheid. Door Parkinson heb ik soms moeite over te brengen wat ik wil zeggen, maar ik heb het idee dat het op dit album goed is gelukt.”

De vele positieve reacties die de zanger op het album heeft gehad, deden hem erg goed. „Ik heb de afgelopen tijd een heleboel hele leuke, maar ook minder leuke dingen meegemaakt. Op heel veel vlakken ben ik heel gelukkig, alleen lichamelijk is het niet van joechei joechei. Maar ik heb zo veel respect gehad, dat gaf me een warm gevoel.”

Concert

Om zijn fans te bedanken voor alle reacties - en omdat hij zelf staat te popelen - hoopt De Nijs zijn geplande concerten dit jaar te kunnen geven. Of die doorgaan hangt af van zijn gezondheid en de coronamaatregelen. „Ik reken nergens meer op, want alles wordt constant uitgesteld, maar ik hoop dat het nog gaat lukken om iedereen te bedanken. Dat zou ik echt heel graag willen doen.”

Naast Rob de Nijs vielen ook DI-RECT, Eefje de Visser, Davina Michelle, Kevin, Lucas & Steve, Sophie Straat en Akwasi in de prijzen.